دراسة بلجيكية تؤكد ندرة الإصابة بكوفيد-19 بعد تلقي اللقاح

أظهرت دراسة بلجيكية أعدها المعهد العلمي للصحة العامة ونُشرت اليوم الجمعة، ندرة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للوباء.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة من ثبُتت اصابتهم بالمرض من بين متلقي اللقاح لم تتعد 0,32%، معظمهم بدون أي أعراض.

وأكد المعهد أن هذه النتائج تثبت فعالية اللقاحات الموجودة حالياً ضد الوباء.

وشملت الدراسة 1421067 شخصاً ممن تلقوا اللقاح كاملاً، ثبتت إصابة 4526 منهم بالوباء بعد ذلك، ما يشكل نسبة ضئيلة تصل إلى 0.32%.

وأشارت الدراسة إلى أن 68,1% من المرضى « الجدد » لم يشعروا بأي أعراض، فمن النادر حدوث إصابة جديدة بعد اللقاح، ومن الأندر أيضاً وجود أعراض واضحة »، .

في هذا الإطار، أوضح المعهد العلمي للصحة العامة أنه يتابع مراقبة كل الإصابات أو الأعراض المحتملة بعد اللقاح.

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