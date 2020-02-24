رابع وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيطاليا إلى 4 حالات وفاة، حيث توفي رجل مسن (84 عامًا) في منطقة لومبارديا الإيطالية.

وأعلنت وزارة الصحة في المنطقة أن الرجل توفي ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفاع إلى 152 حالة، فيما تم الإعلان في النمسا عن تعليق جميع رحلات القطارات مع إيطاليا المجاورة بعد اكتشاف حالتي إصابة محتملتين بفيروس كورونا عند الحدود.

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