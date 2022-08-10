رحيل أحد رواد الدراما الأردنية داود جلاجل عن 75 عاما

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية أمس الثلاثاء، أن الممثل داود جلاجل، أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية، توفي أمس عن عمر ناهز 75 عاما.

وولد جلاجل في قرية سلوان بالقدس عام 1947 وبدأ مشواره الفني مبكرا حيث شارك في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون.

ومن أشهر المسلسلات التي قدمها (بلقيس) و(الرمح والصخرة) و(جلوة راكان) و(الرحيل) و(حنايا الغيث) و(نيران البوادي) و(رياح الليل) و(طرفة بن العبد) و(نوف) وكذلك المسلسل الساخر (العلم نور) عن أهمية التعليم.

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