رحيل الفنانة السورية أنطوانيت نجيب عن 92 عاماً

غيب الموت صباح اليوم الأربعاء، الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز 92 عاماً إثر أزمة صحية.

ونعت نقابة الفنانين ومديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة السورية الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب التي بدأت حياتها المهنية بعد انضمامها لنقابة الفنانين السوريين عام 1968 وشاركت في العديد من الأعمال مشكلة تاريخاً فنياً طويلاً وحافلاً بالأداء المميز.

وبرعت الفنانة الراحلة أنطوانيت في عدة أدوار وخاصة دور الأم كما قدمت عدة عروض مسرحية متميزة واستطاعت بقدراتها وموهبتها أن تتقمص العديد من الشخصيات التي أسندت إليها حيث ظهرت للمرة الأولى في فيلم (عاريات بلا خطيئة) الذي تم عرضه في عام 1967 وشاركت في فيلمي (امرأة تسكن وحدها) و(واحد زائد واحد) في عام 1971.

وتوالت أعمالها الفنية وكان لها رصيد غني بالدراما السورية منها أدوارها في (صح النوم) و (الفصول الأربعة) و (الجوارح) و (أيام الغضب) و (أخوة التراب) و(البيادر) و(حمام القيشاني) و(وردة شامية) و(رياح الخماسين) و(الشام العدية) وغيرها الكثير ولا سيما الأعمال البدوية التي برعت فيها كما شاركت في مسلسل (روزنا) عام 2018 ومسلسل (فارس وخمس عوانس) الذي عرض عام 2020 ومسلسل (ببساطة) الجزء الثاني عام 2020.

وعملت صاحبة شخصية (نعيمة) في مسلسل الفصول الأربعة بالتمثيل الدرامي والمسرحي والسينمائي وحظيت بشهرة واسعة بعد تجسيدها العديد من الأدوار المسرحية منها (حط بالخرج) و (شغلة فاينة) و (الأشجار تموت واقفة) و(سهرة مع أبو خليل القباني) وغيرها كما كان للسينما حصة في حياتها فتألقت في العديد من الأعمال السينمائية أشهرها (الرابعة بتوقيت الفردوس).

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