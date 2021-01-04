رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا

توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد إصابته بكوفيد 19 منذ حوالي أسبوع.

وإلياس الرحباني موسيقي وملحن وموزع، كاتب أغانٍ، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.

وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم « دمي ودموعي وابتسامتي » وفيلم « حبيبتي » وفيلم « أجمل أيام حياتي » ومسلسل « عازف الليل ».

وأول ألحانه « موزاييك الشرق » عام 1972، و »يللي مش عارف اسمك » لسمير حنا و »أوضة منسية » لفيروز و »شفتو بالقناطر » لصباح و »قتلوني عيونا السود » و »يا قمر الدار » لوديع الصافي، و »لا تهزي كبوش التوتي » لملحم بركات و »عم بحلمك يا حلم يا لبنان » لماجدة الرومي.

ومن أجمل أغانيه « حنا السكران »، التي غنتها فيروز، وبعدها ملحم بركات وفرقة « فور كاتس »، وأغنيتا « طير الوروار » و »كان عنا طاحون » لفيروز، أغنية الديو « يا بو مرعي » لوديع الصافي وجورجيت صايغ، و »10 11 12″ لملحم بركات.

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