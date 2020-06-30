رسميا.. تأجيل أمم أفريقيا 2021

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم « الكاف » أحمد أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت مقررة في جانفي المقبل بالكاميرون، لمدة عام لتقام في جانفي 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الكاف إنه قام بالتشاور مع كل الشركاء الحكوميين والتجاريين قبل الإعلان عن تأجيل أمم أفريقيا وحصل على موافقة الكاميرون وذلك بسبب توقف البطولات وصعوبة استئناف التصفيات حاليا.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم « كاف »، بشكل رسمى تعيين المغربى عبد المنعم باه كاتبا عاما للاتحاد، وذلك خلفا لمواطنه معاذ حجى الذى تم قبول استقالته بشكل رسمى خلال اجتماع المكتب التنفيدى، فيما أعلن تعيين المغربي علي العيساوي، رئيسا للجنة التسويق فى الاتحاد الأفريقى خلفا لباه.

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