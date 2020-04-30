روسيا- كورونا: 7099 إصابة جديدة و101 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصا.

من جهته، عبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في لقاء صحفي مع « إر تي في إي » اليوم الخميس، عن أمل الكرملين بأن تكون روسيا قد بلغت مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن كل شيء سيعتمد على الانضباط والالتزام بالعزل الذاتي خلال عطلة ماي المقبل.

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