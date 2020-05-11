روسيا: 94 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.

وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد، وفقا للبيان ذاته، عتبة الألفين ليبلغ 2009، فيما ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

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