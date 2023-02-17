زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الوفيات تتجاوز 43 ألفًا وهزة أرضية جديدة تضرب المنطقة

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فيفري الجاري، 43 ألف شخص، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 38 ألفًا و44 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أُعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

من ناحية أخرى، أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية و »القبرصية التركية » حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا.

وبثت تلك القنوات (213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا)، حملة مشتركة حملت اسم « تركيا قلب واحد »، شارك مشاهير أتراك في تقديمها على الهواء مباشرة.

وعلى مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مساء الخميس ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

من جهته، أفاد الدفاع المدني في شمال غربي سوريا بحدوث هزة أرضية جديدة شعر بها سكان المنطقة.

وقدر المركز الوطني للزلازل في سوريا قوة هذه الهزة بـ5.4 درجات على سلم ريختر، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية بأن أهالي دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى شعروا بهذه الهزة الارتدادية الجديدة.

ولم تُشِر المصادر التركية والسورية إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

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