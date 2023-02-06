زلزال جديد بقوة 7.6 درجات في قهرمان مرعش التركية

أعلنت إدارة الطوارئ الكوارث التركية (آفاد) في بيان لها وقوع زلزال جديد ظهر اليوم الإثنين، مركزه قضاء ألبيستان بولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.6 درجات في الساعة 13.24.

وحذرت آفاد من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة (قهرمان مرعش) وأن الهزات الارتدادية ستستمر لتصل قوتها إلى 6.5 – 6.7.

ودعت إدارة الطوارئ التركية المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والتجمعات في منطقة الزلزال لاستمرار وقوع الهزات الارتدادية.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية، كما أعلنت مصر والأردن ولبنان والعراق، تأثرها بهزات ارتدادية خلف مئات القتلى والجرحى في تركيا وسوريا.

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