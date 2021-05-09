سقوط بقايا الصاروخ الصيني في المحيط الهندي

اخر تحديث : 09/05/2021

الصاروخ الصيني

سقطت بقايا الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة صباح اليوم الأحد، في المحيط الهندي بعدما احترقت معظم أجزائه فور دخولها الغلاف الجوي للأرض، لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الصاروخ.

وبحسب مصادر أمريكية فقد دخل الصاروخ الغلاف الجوي على الساعة 02:14 أثناء مروره فوق سلطنة عمان .
وبين مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني الحكومي، بأن بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي غربي جزر المالديف، مؤكدة أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.


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