سلطنة عمان: الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي يوم أمس الاثنين، عن وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لمواطنين قدموا من بريطانيا، وتُجرى حاليا دراسة للخارطة الجينية للفيروس للتأكد من ذلك.

وأشار وزر الصحة العماني إلى أن « الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور ».

وأوضح المسؤول العماني بأنه « لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة ».

ومن المنتظر أن تصل لسلطنة عمان 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل، فيما تصل حوالي 28 ألف جرعة بحلول شهر جانفي 2021.

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