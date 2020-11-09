شركة فايزر تعلن أن لقاحها ضد كوفيد-19 «فعّال بنسبة 90%»

أعلنت شركتا « فايزر » (الولايات المتحدة) و »بايونتيك » (ألمانيا) أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره « فعّال بنسبة 90% »، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس « هذه الفعالية للقاح » عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا « بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية » و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وقالت الشركة إن التحليل وجد أن اللقاح كان فعالا بنسبة تزيد على 90% في الوقاية من المرض بين متطوعي التجربة الذين لم يكن لديهم دليل على إصابة سابقة بفيروس كورونا.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع كبير في البورصات الأوروبية وفي أسعار النفط. كما سجل سهم فايزر ارتفاعا بنسبة 15% قبل الفتح في بورصة وول ستريت.

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