شلل كامل لحركة النقل في ألمانيا في «يوم الإضراب الكبير»

تشهد ألمانيا اليوم الاثنين، إضرابا شاملا يشمل قطاع النقل للمسافات الطويلة وداخل المدن، إضافة إلى المطارات الكبرى هو الأول من نوعه منذ سبعينيات القرن الماضي.

ومن المنتظر أن تتخلل الإضراب جولة مفاوضات جديدة بين النقابات والمسؤولين.

وقد أسهم الإضراب في إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة ومعظم القطارات الإقليمية، في حين أن جميع المطارات الألمانية تقريبا مستمرة في الإضراب، مع استثناء ملحوظ لمطار برلين.

ومن الولايات الألمانية التي تأثرت بما يسمى بـ « يوم الإضراب الكبير »، هي ولاية بادن-فورتمبيرغ وهيسن وساكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وراينلاند-بالاتينات وساكسونيا وأجزاء كبيرة من بافاريا.

ويطالب نشطاء النقابات، مثلهم مثل المضربين في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم وسط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بزيادة الأجور في قطاع النقل.

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