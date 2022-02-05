طاقم طبي مختص في الإنعاش يدخل إلى النفق ضمن فريق إنقاذ الطفل ريان

دخلت فرق الإسعاف المغربية بعد ظهر اليوم السبت، النفق الذي عملت على حفره، للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء الماضي وإخراجه منه.

ورافق فريق طبي مختص في الإنعاش الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجري العملية ومتى تنتهي.

ووصلت سيارة إسعاف تقل والدي الطفل ريان إلى الموقع تمهيداً لإخراجه.

وتطوّق قوات الأمن المغربية مدخل مكان الحفر، تحسباً للحظة انتشال الطفل ريان، مع وجود سيارات إسعاف وطائرة مروحية جاهزة لنقله، حال إخراجه.

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