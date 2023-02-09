عائدات مباراتي كأس قطر لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

اخر تحديث : 09/02/2023

مرضى

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن مبادرة تخصيص عائدات تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر لدعم المتضررين من آثار الزلزال الذي وقع في دولتي تركيا وسوريا مؤخراً.
وتأتي هذه المبادرة حرصاً من المؤسسة للقيام بدورها ضمن المسؤولية الاجتماعية معربة عن خالص عزائها لذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل مع دعواتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يُشار إلى أن ملعب جاسم بن حمد يستضيف غدا الخميس، مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر لكرة القدم بين نوادي السد أمام العربي، والدحيل أمام الوكرة.


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