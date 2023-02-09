عائدات مباراتي كأس قطر لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن مبادرة تخصيص عائدات تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر لدعم المتضررين من آثار الزلزال الذي وقع في دولتي تركيا وسوريا مؤخراً.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من المؤسسة للقيام بدورها ضمن المسؤولية الاجتماعية معربة عن خالص عزائها لذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل مع دعواتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يُشار إلى أن ملعب جاسم بن حمد يستضيف غدا الخميس، مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر لكرة القدم بين نوادي السد أمام العربي، والدحيل أمام الوكرة.

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