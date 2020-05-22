عيد الفطر يوم الأحد في السعودية والإمارات

أعلن الديوان الملكي في السعودية اليوم الجمعة، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ السبت 23 ماي 2020 هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً ، وأن يوم الأحد 24 ماي 2020 هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ.

كما أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، أن غدًا السبت المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن المساجد ستظل مغلقة.

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