غدًا: الجزائر تنطق في حملة التطعيم ضدّ كورونا

تستلم اليوم الجمعة، الجزائر الشحنة الأولى من اللقاح الروسي « سبوتنيك 5″ المضاد لفيروس كوفيد-19، في انتظار انطلاق حملة التلقيح يوم غدٍ السبت رمزيا من ولاية البليدة، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد.

وستخص حملة التلقيح في البداية مستخدمي السلك الطبي والأشخاص المسنين وأصحاب الامراض المزمنة على أن تتوسع فيما بعد لتمس باقي شرائح المجتمع »، وستصل تباعا الى الجزائر شحنات أخرى من لقاح كرونا من الصين والهند ودول أخرى.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد شرعت قبل أيام، في تكوين مؤطري حملة التلقيح ضد كوفيد-19 تنفيذا لإستراتيجية وطنية تنص على تكوين مؤطرين سيضطلعون من جهتهم بمهمة تكوين أشخاص آخرين على المستوى المحلي.

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