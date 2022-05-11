غدًا الخميس: تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة

يتم يوم غدٍ الخميس 12 ماي 2022، تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي و حضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد هاتف مدير مكتب « الجزيرة » في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية أبو عاقلة.

واعتبر عباس أنه « باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته. »

يُشار إلى أن النيابة العامة الفلسطينية أعلنت في بيان لها اليوم، أنها باشرت إجراءات التحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم جنين، مؤكدة أنه سيتم التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

يُشار إلى أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة استُشهدت صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

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