فرنسا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11 شخصا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان اليوم السبت، عن تشخيص 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة، وتصل بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 11 مريضا.

وبينت الوزيرة في تصريح لصحيفة ليكسبريس الفرنسية بأنه سيتم ترحيل 38 مواطناً فرنسياً من ووهان يوم الأحد المقبل، وسيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا في منطقة إيكس أون بروفينس.

يُشار إلى أن الخارجية الفرنسية كانت قد نصحت بعدم السفر إلى الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر 2019.

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