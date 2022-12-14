فرنسا تنهي «الحلم المغربي» وتتأهل إلى نهائي المونديال

أنهى المنتخب الفرنسي « الحلم المغربي » وفاز على « أسود الأطلس » بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.

وحاول أبناء وليد الركراكي جاهدين العودة في المباراة، لكن بدون جدوى.

وبذلك، ضمن منتخب « الديوك » المرور إلى نهائي المونديال، حيث سيلتقي، يوم الأحد المقبل، الأرجنتين.

أما المنتخب المغربي فسيلعب أمام كرواتيا، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.

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