فرنسا تُسجّل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اخر تحديث : 26/12/2020

فرنسا تُسجّل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها يوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أن المصاب فرنسي عاد مؤخرا من المملكة المتحدة إلى مدينة تور حيث يخضع للحجر المنزلي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.
ولفتت الوزارة بأن المواطن عاد « من لندن في 19 ديسمبر » ليتبين بعد يومين أنه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أن « هذه أول حالة من السلالة الجديدة من كوفيد-19″ تسجل في فرنسا.


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