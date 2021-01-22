فرنسا تُلزم القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، أن بلاده ستطلب اعتبارا من الأحد اختبارا سلبيا (بي سي آر) لكوفيد-19 من معظم المسافرين الأوروبيين الراغبين في دخول أراضيها، قبل 72 ساعة من سفرهم.

وكشفت الرئاسة الفرنسية بأن هذا الالتزام سيُطبق على الجميع « باستثناء السفر الأساسي » أي أنّه سيتمّ استثناء عمال الحدود والنقل البري على وجه الخصوص من هذا الإجراء.

وقد فرضت باريس هذا الالتزام في 14 جانفي على المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي واستثنت آنذاك عمال الحدود والعمال « الأساسيين ».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد دعت إلى تجنب السفر غير الضروري بين دول الاتحاد الأوروبي في ظل وضع صحي « خطير جدا ».

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