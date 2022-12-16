فرنسا: حريق يُودي بحياة 10 أشخاص نصفهم أطفال

أعلنت السلطات المحلية في منطقة ليون ورون الفرنسية اليوم الجمعة، عن وفاة 10 أشخاص من بينهم خمسة أطفال، وفقا لحصيلة أولية، بعد أن اندلع حريق في الصباح في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.

وذكرت السلطات المحلية للمنطقة إن سبب الحريق لم يعرف بعد وأن نحو 170 إطفائيا في موقع الحادث، وفق رويترز.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق. وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقا أمنيا فرض حول موقع الحريق.

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