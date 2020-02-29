فرنسا: 100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

كشف مدير جهاز الصحة العامة بفرنسا جيروم سالومون اليوم السبت، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت من 73 حالة إلى 100 حالة.

وأشار المتحدث إلى أن شخصين توفيا من بين هذه الحالات وتم شفاء 12 فى حين يرقد 86 فى المستشفى منهم 9 في حالة خطيرة.

وكان أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى أكد أنه تم منع التجمعات التى يزيد قوامها عن 5000 شخص بمكان واحد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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