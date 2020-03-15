فرنسا: 120 حالة وفاة و5400 إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 31 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 120 شخصا.

وأشار فيران إلى أن المصالح الطبية في البلاد وثقت إصابة 900 شخص في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5400.

ويُعتبر هذا الارتفاع في عدد الوفيات والمصابين هو الأكبر الذي تسجله فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء، أبرزها إغلاق صالات السينما والمتاجر غير الأساسية مع تقليص نشاط وسائل النقل.

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