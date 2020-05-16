فلكياً: 24 ماي أول أيام عيد الفطر المبارك

توقع علماء الفلك أن يولد هلال شهر شوال 1441 هجري يوم الجمعة 22 ماي 2020، الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس، ويُشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 ماي 2020، غرة شوال.

وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 ماي هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم 24 ماي المقبل .

وكان الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء،أكد أن الحسابات الفلكية اشارت إلى ولادة هلال العيد عند الساعة 8:39 مساءً بتوقيت السعودية، أي بعد غروب الشمس على جميع مناطق المملكة.

وأضاف الباحث بأنه نظراً لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجوداً في السماء، فتتعذر الرؤية.

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