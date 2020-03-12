فيروس كورونا: ارتفاع عدد الوفيات إلى 827 شخصا في إيطاليا

أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الايطالي المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا (كوفيد 19) انجيلو بوريللي يوم أمس الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 827 شخصا منذ بداية حالة الطوارئ، وذلك بعد وفاة 196 ضحية شخصا يوم أمس الأربعاء.

وقال مفوض حالة الطوارئ إن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا اليوم فقط، بلغ 2076 شخصا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في إيطاليا إلى 10590.

وبين بوريللي بأن هناك 1028 شخصًا في أقسام العناية المركزة، و5838 آخرين موزعين في مستشفيات البلاد، فيما تعافى يوم أمس 41 شخصا، ليرتفع المجموع الكلي للمتعافين إلى 1045 شخصاً.

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