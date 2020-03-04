فيروس كورونا: تسجيل ثلاث حالات جديدة بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من العائلة نفسها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابة إلى 8 حالات مؤكدة.

وأشارت الوزارة إلى أن « التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا »، مشيرة إلى أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة « يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب ».

وأوصت الوزارة للوقاية من المرض، بضرورة « تعزيز الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال محلول كحولي والحرص على تغطية الأنف والفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذي استعمال أحادي والتخلص منه فورا عند السعال أو العطس وغسل اليدين ».

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