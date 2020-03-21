فيروس كورونا: 15 وفاة و139 إصابة في الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار خلال لقاء إعلامي اليوم السبت، تسجيل 15 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الجزائر من بين 139 حالة مؤكدة.

و أوضح فورار بأنه تم تسجيل 15 حالة وفاة من بينها 8 بالبليدة، حيث يتراوح متوسط أعمارهم 64 سنة كلهم مصابون بأمراض مزمنة، مشيرا إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 139 حالة منها 78 حالة بالبليدة.

و أضاف المتحدث بأن 22 حالة من بين المصابين غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء، كما سجلت اللجنة 34 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس متواجدة بالمستشفيات.

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