فيروس كورونا: 187 إصابة جديدة و 5 وفيات في الجزائر

سُجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 187 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5369 حالة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل الاجمالي الى 488 حالة.

وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار إنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون 56 بالمائة من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

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