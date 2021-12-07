كأس العرب: مصر تتعادل مع الجزائر

تعادل المنتخب المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، مع المنتخب الجزائري بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية في قمة الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021، ليتصدّر المجموعة الرابعة في الكأس.

وتقدم منتخب الجزائر بهدف نظيف في شباك مصر في الشوط الأول، من خلال محمد أمين توجاي في الدقيقة 20، ليُسجّل بعد ذلك منتخب مصر من خلال هدف من ركلة جزاء، بإمضاء عمرو السولية بالدقيقة 60.

وخسرت الجزائر صدارة المجموعة الرابعة بعدما حصلت على 4 إنذارات وطرد مباشر، فيما حصل لاعبو منتخب مصر على 3 إنذارات.

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