كأس العرب: مصر تتعادل مع الجزائر

اخر تحديث : 07/12/2021

مباراة مصر والجزائر

تعادل المنتخب المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، مع المنتخب الجزائري بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية في قمة الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021، ليتصدّر المجموعة الرابعة في الكأس.
وتقدم منتخب الجزائر بهدف نظيف في شباك مصر في الشوط الأول، من خلال محمد أمين توجاي في الدقيقة 20، ليُسجّل بعد ذلك منتخب مصر من خلال هدف من ركلة جزاء، بإمضاء عمرو السولية بالدقيقة 60.
وخسرت الجزائر صدارة المجموعة الرابعة بعدما حصلت على 4 إنذارات وطرد مباشر، فيما حصل لاعبو منتخب مصر على 3 إنذارات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق