كاليدونيا: زلزال بقوة 7.7 درجات وإلغاء حالة الإنذار بحدوث تسونامي

أعلنت إدارة الدفاع المدني بكاليدونيا اليوم الجمعة، إلغاء حالة الإنذار بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، بعد ساعة من إعلانها إثر وقوع زلزال اليوم الجمعة، بقوة 7.7 درجات جنوب شرق كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي.

وكانت الشرطة أخلت سواحل كاليدونيا الجديدة، وأطلقت صفارات الإنذار بتسونامي على السواحل لدعوة السكان إلى إخلاء منازلهم.

كما قال مركز الإنذار بموجات تسونامي في المحيط الهادي في بيان: « بناء على المعطيات الأولية للزلازل، من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال ».

ورُصدت الهزّة على عمق 37 كيلومترا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد الأمريكي للجيوفيزياء.

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