كان كرة اليد: مصر تفوز باللقب وتتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

اخر تحديث : 26/01/2020

كان كرة اليد: مصر تفوز باللقب

فاز المنتخب المصري لكرة اليد مساء اليوم الأحد، على المنتخب الوطني في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي إستضافتها تونس وتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بنتيجة 15 – 11 لصالح الفراعنة، ليواصل المنتخب المصري التقدم في الشوط الثاني وتنهي المباراة بنتيجة 22 -27 لصالح منتخب مصر.
يُشار إلى أن المنتخب الجزائري حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ليحجز مقعده في الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد.


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