كرواتيا في ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح

انتصر منتخب كرواتيا على منتخب اليابان بركلات الترجيح 3-1 مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.

وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وستلعب كرواتيا مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

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