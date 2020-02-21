كورونا: ارتفاع عدد الوفيات إلى 2244 شخصا حول العالم

أعلنت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 115 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الضحايا في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض إلى 2144.

وأكدت سلطات هوبي حدوث 411 حالة إصابة فيها بالفيروس، يوم أمس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المقاطعة، التي تعد بؤرة المرض، 62442 حالة.

وتم إدخال 42056 مريضًا المستشفى في هوبي، بما في ذلك 2018 في حالة حرجة، وفقًا للجهات الصحية، مضيفة أنه تم خروج 11788 مريضًا.

ويرفع تقرير هوبي إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 2233 على الأقل، في حين لا تقل الحصيلة العالمية للضحايا عن 2424، مع 11 حالة وفاة خارج الصين.

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