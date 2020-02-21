كورونا في تل أبيب

أعلنت وزارة الصحة بتل أبيب اليوم الجمعة، أن إحدى الصهيونيات التي تواجدت في سفينة « داياموند برينسيس » الموبوءة بفيروس كورونا ، وعادت إلى تل أبيب فجر اليوم، وتم وضعها في الحجر، مصابة بفيروس كورونا.

وتم تشخيص إصابة المسافرة خلال فحص في مختبر وزارة الصحة المركزي.

وقالت الوزارة إن « المختبر يواصل تأكيد نتائج الفحص، والمريضة موجودة في حجر وتحت المراقبة، ولم تُصب بالفيروس في تل أبيب ».

وكانت المريضة قد وصلت إلى ل أبيب على متن طائرة قادمة من اليابان، نقلت 11 سائحا صهيونيا تواجدوا في السفينة المذكورة.

وقالت وزارة الصحة إن فحوصات أظهرت أن باقي المجموعة لم يشخصوا كمصابين بالفيروس.

وبقي 4 مسافرين صهاينة من الذين تواجدوا في السفينة في اليابان، إثر تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

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