كورونا يُودي بحياة أكثر من 3 آلاف شخص ويُصيب 88 ألفا عبر العالم

ارتفع عدد وفيات فيروس « كورونا » الجديد، الذي انتشر في أكثر من 60 دولة، إلى 3044 شخصا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد المصابين به 88 ألفا عبر العالم.

وقد توفي في الصين 2914 شخصا، فيما سُجّلت 54 حالة وفاة في إيران، و34 في إيطاليا، و22 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان وحالتي وفاة في كل من هونغ كونغ، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تواصل انتشار الفيروس في منطقة الخليج، مع إعلان كل من قطر والكويت والبحرين عن تسجيل المزيد من الإصابات لأشخاص كانوا بإيران.

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