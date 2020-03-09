كورونا: 366 حالة وفاة بإيطاليا ووضع رئيس البرتغال في الحجر الصحي



توفي يوم أمس الأحد، في إيطاليا 133 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد للوفَيَات في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 366 وفاة.

وتكون بذلك إيطاليا ثاني أكبر بؤرة للمرض في العالم بعد الصين، سواء فيما يخص الوفيات أو الإصابات.

وقد فرضت السلطات الإيطالية حجرا صحيا على كامل إقليم لومبارديا، إلى جانب 14 مقاطعة أخرى في شمال البلاد، بما يعني الحجر على قرابة ربع السكان.

أما في البرتغال، فقد خضع رئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوزا لحجر صحي كتدبير وقائي للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، إذ التقى الرئيس الأسبوع الماضي بطلاب مدرسة في شمال البلاد أغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها إصابة بالفيروس.

ويصبح بذلك رئيس البرتغال ثاني رئيس دولة في العالم يخضع للحجر الصحي بعد رئيس منغوليا خالتما باتولغا، وذلك بعد يوم واحد من زيارته للصين على رأس وفد حكومي.

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