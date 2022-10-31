كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى مأساة الهالوين إلى 154 قتيلا

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو اليوم الإثنين، ارتفاع العدد الرسمي للقتلى إلى 154 شخصا، في حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في العاصمة سول مساء السبت.

وتعهد هان خلال تصريحات أدلى بها في بداية اجتماع بثه التلفزيون على الهواء، بإجراء تحقيق شامل في الحادث، مؤكدا أن الحكومة ستجري التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وقال المقر المركزي لوكالة تدابير مكافحة الكوارث والأمن صباح اليوم الاثنين، إن الأجانب المتوفين البالغ عددهم 26، هم 5 إيرانيين، و4 صينيين، و4 روس، وأمريكيان، ويابانيان، وشخص واحد من كل من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وتايلاند وكازاخستان وأوزباكستان وسريلانكا.

وللتذكير فقد لقي عشرات معظمهم من الشبان حتفهم، عندما تدفق حشد إلى شوارع ضيقة في منطقة إتايوان في سول خلال احتفالات الهالوين مساء السبت.

وأعلنت الحكومة الحداد العام في أنحاء البلاد.

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