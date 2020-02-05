كوريا الجنوبية تُسجّل الإصابة الـ19 بفيروس كورونا الجديد

أبلغت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المميت، ما يجعل مجمل عدد الإصابات المؤكدة بالبلاد 19 حالة، بما يشمل حالتين عادتا من سنغافورة.

وجدير بالذكر أنه بدءا من الثلاثاء الماضي، طبقت كوريا الجنوبية قيودا على القادمين من الصين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد المرض القاتل في ظل مخاوف من انتشاره بوتيرة أوسع.

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم الأربعاء، أنها ستسدد فاتورة مكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد وعلاج المصابين بالفيروس بما في ذلك التكاليف المرتبطة بعزل شخص في غرفة الضغط السلبي.

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