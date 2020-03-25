ليبيا: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض مساء أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا بليبيا .

وكشف مدير المركز بدر الدين النجار، في بيان استثنائي بأن المريض يبلغ من العمر 73 عاماً ودخل إلى البلاد يوم 5 مارس الجاري قادماً من المملكة العربية السعودية، وقد عانى منذ عودته من السفر من ارتفاع حرارته والتهاب في الجهاز التنفسي مع ضيق في التنفس فتوجه إلى المستشفيات التي أجرت له التحليل وجاءت نتيجته إيجابية.

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