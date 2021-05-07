مؤسسة فضاء أمريكية تتوقّع سقوط الصاروخ الصيني فوق السودان

توقعت مؤسسة « إيروسبيس كوربوريشن » Aerospace Corporation الأمريكية للأبحاث الفضائية أن تسقط شظايا الصاروخ، الذي فقدت الصين السيطرة عليه، السبت، فوق شمال شرق أفريقيا.

ونقلت صحيفة « نيويورك تايمز » أن المنظمة غير ربحية التي تمولها الحكومة الفيدرالية بشكل كبير، توقعت سقوط الصاروخ عند الساعة 11:43 مساء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وإذا كان توقعها صحيحا فسيسقط الصاروخ فوق السودان، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن فرص سقوط الصاروخ في منطقة مأهولة بالسكان تبقى ضئيلة إلا أنها ليست منعدمة.

وللتذكير فقد أطلقت الصين الأسبوع الماضي، أول المكوّنات الثلاثة لمحطتها الفضائية (سي اس اس) بواسطة صاروخ « المسيرة الطويلة 5 بي » (لونغ مارش 5 بي). ومن المتوقّع أن يسقط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لا أحد يعرف أين سيكون.

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