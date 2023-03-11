مركز الفلك الدولي: هذا أوّل أيام شهر رمضان

قال مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، إن بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فيفري، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس، في حين بدأ العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فيفري، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان على الموقع الرسمي للمركز: « أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 30 يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها ».

وتابع بالقول: « وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التليسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأميركتين »، مؤكداً أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا، ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان في تلك الدول.

كلمات البحث :رمضان;مركز الفلك الدولي