مصرع 313 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين في زلزال ضرب سوريا وتركيا

لقي 313 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 1079 آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجات، وخلف دمارا هائلا في الممتلكات.

ووفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، فقد لقي 237 شخصا على الأقل حتفهم، جرّاء الزلزال الذي ضرب الحدود بين سوريا وتركيا، فيما أصيب 639 آخرون ودُمرت عشرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، طرطوس.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 76 شخصا ونحو 440 مصاباً.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) على عمق نحو 17.9 كلم، وشعر به أيضا كل من فلسطين، ولبنان، وقبرص.