مصر: اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وبين مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام بأن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس «كورونا» بفضل تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا الجديد.

وبين المتحدث بأنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن من دون ظهور أي أعراض مرضية.

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