مصر تسجِّل 1365 إصابة جديدة بـ « كورونا » و34 وفاة

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس « كورونا » في مصر حاجز الـ35 ألف حالة بعد تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة لفيروس « كورونا » المستجد، إضافة إلى 34 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، في بيان له، بأن 414 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس « كورونا » حتى اليوم هو 35444 حالة، من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، و1271 حالة وفاة.

من جهته، توقع حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، تسجيل 2000 إصابة يومية خلال شهر جوان الجاري، مُحذرًا من « سيناريو أسوأ » قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

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