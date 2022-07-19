مصر: مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات في حادث سير مروّع

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 33 آخرين صباح اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة.

ووقع حادث تصادم الحافلة بسيارة النقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات فاصطدمت بها من الخلف الحافلة القادمة من محافظة سوهاج والمتجهة إلى القاهرة.

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