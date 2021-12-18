منتخب الجزائر يفوز بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخه

تُوّج المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم السبت، بكأس العرب –الفيفا 2021 بعد فوزه على المنتخب الوطني التونسي بنتيجة هدفين لصفر.

وقد سيطر التعادل السلبي على المباراة طوال أحداث الشوطين الأول والثاني من الوقت الأصلي، ثم انتقل المنتخبان إلى الأوقات الإضافية، لينجح البديل أمير سعيود في الدقيقة 9 من انطلاق الشوط الأول الإضافي، في افتتاح التسجيل للمنتخب الجزائري، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، خرج المعز حسن، حارس منتخب تونس، للمشاركة في ركلة ركنية، على أمل تسجيل التعادل، لكن ياسين إبراهيمي استغل ارتداد الكرة، ليسجل الهدف الثاني

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