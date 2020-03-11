منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباء عالميا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض « كوفيد-19″ والذي يتفشّى في مختلف أرجاء المعمورة « وباء عالميا ».

وأضاف أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وصل مستوى الوباء العالمي.

يُشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بلغ على مستوى العالم 118 ألف حالة في 114 دولة، ووفاة 4 آلاف و 291 شخصا.

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